Cosa è veramente efficace contro le zanzare? I rimedi naturali

Venerdì 14 Giugno 2024, 07:33

L'estate è arrivata e porta con sé tante zanzare. Cosa fare per allontanarle? In questo articolo vi proponiamo dei rimedi naturali. Scopriamo tutti i dettagli per trascorrere la stagione senza problemi, con tranquillità e in relax. Ognuno di noi almeno una volta nella propria vita è stato punto dalle zanzare ed ha tentato in tutti i modi di sconfiggerle con spray o altri prodotti che si trovano sul mercato. Se invece riuscissimo ad allontanarle in modo naturale? L'odore del caffè: le zanzare odiano i chicchi e polvere di caffè. Dunque, è bene piantare i fondi del caffè in giardino o nei vasi in balcone per allontanarle. Limone e aceto: le zanzare detestano il profumo del limone, tantomeno quello dell'aceto. Quindi si consiglia di tagliare qualche fettina di limone, bagnarla con aceto e posizionarla nei vasi o sui davanzali. Aglio e cipolla, il loro odore è un repellente per le zanzare. Si consiglia di piantare qualche spicchio d'aglio nelle piante o tagliare a pezzi la cipolla per poi porla nei vasi. Piante anti-zanzare: piantare delle piante e dei fiori che non piacciono alle zanzare. Dal basilico alla citronella, dal geranio alla verbena, non è una cattiva idea quella di organizzare balcone e giardino proprio con l'obiettivo di far scappare le zanzare. Questi sono solo alcuni dei metodi naturali utili per sconfiggere le zanzare che d'estate arrivano per lasciare il segno. Tuttavia, si consiglia di cercare di allontanarle invece che ucciderle.



