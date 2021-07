Cortina, il sindaco Ghedina e il vicino speciale: è il cervo Ugo

Giovedì 15 Luglio 2021, 14:12

Sorpresa speciale tra un impegno politico e l'altro per il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina che ha trovato nel proprio giardino un simpatico cervo. L'incontro è avvenuto nel pomeriggio di ieri e dopo un primo momento di titubanza il sindaco ha deciso di stabilire un contatto allungando un boccone di cibo. Dapprima un po’ diffidente, alla fine il cervo ha accettato il segno di amicizia. E l’esclamazione di Ghedina è stata una sola: «Meravigliosa Cortina».

APPROFONDIMENTI IL CASO Influenza aviaria, in Cina ancora un'infezione umana SICILIA Uccide il cane e lo trascina con il furgone OGGI Giornata Mondiale degli Squali GENOVA Carasco, otto anatroccoli intrappolati

Influenza aviaria, in Cina ancora un'infezione umana: «Un 55enne ricoverato in condizioni serie»

Il cervo Ugo fa impazzire i social

«Una volta Ugo si muoveva di più fuori stagione, ora lo si vede anche in giornate più frequentate. C’è da dire che tutti i vicini sanno che non bisogna nutrire il cervo con cibi che non siano quelli che lui mangerebbe per natura», ha detto Ghedina. La foto è finita sui social e sono stati da subito moltissimi i commenti dei cittadini e non. Qualcuno ha colto la palla al balzo per sollecitare il sindaco a spingere per creare un Centro di recupero della fauna selvatica. Qualcun altro, invece, ha riconosciuto in quel muso le stesse sembianze di quello che entrò nel suo negozio uscendone con vestiti e foulards tra le corna.

Uccide il cane e lo trascina con il furgone: «Aveva morso mia figlia»: arrestato a Mazara del Vallo