Coronavirus, Winston è il primo cane contagiato da Covid-19 negli Usa

Si chiama Winston, è un carlino, ed è il primo caso noto, negli Stati Uniti, di cane contagiato da Covid-19. Della famiglia McLean, che lo ospita, madre, padre e figlio, sono tutti e tre malati di questa stessa patologia. Loro vivono a Chapel Hill e sono oggetto di uno studio universitario seguito dalla Dukle University.

Il padre, Samuel McLean, lavora al pronto soccorso dell'Ospedale universitario del Nord Carolina. La mamma, Heather, è una pediatra della Duke University. E' lei a raccontare che il cane presentava sintomi lievi. "I carlini sono un po' insoliti quando tossiscono e starnutiscono, lo fanno in modo strano - spiega - Sembrava che stesse vomitando. C'è stato un giorno in cui non voleva fare colazione. Chi conosce i carlini sa che amano mangiare, quindi sembrava molto insolito".

L'animale vive in una forte promiscuità con la famiglia. Infatti, come dice Ben, il figlio, "lecca tutti i nostri piatti". "Dorme nel letto di mia madre e noi siamo quelli che gli mettono il viso sul suo muso. Quindi ha senso che abbia il coronavirus", spiega.

In casa i McLean vivono con due cani, un gatto e una lucertola. Tra gli animali, solo Winston è risultato positivo.

L'unica componente della famiglia non risultata positiva da Covid-19 è la figlia, Sydney.

