Cinghiali in branco a Corso Francia a Roma: in strada il primo maggio ci sono solo loro

Strade deserte: in giro, in tempi di quarantena da coronavirus, non c'è nessuno. Nessuno di umano. Perché invece una coppia di cinghiali se ne va tranquilla tranquilla risalendo la via Cassia da Ponte Milvio a Roma, dove di solito, non in tempi di coronavirus, non si può passare, gira verso piazza Carli, passa davanti ai negozi chiusi e ai giardinetti e arriva diritta in via di Vigna Stelluti , il cuore pulsante di solito di Vigna Clara, direzione Corso Francia.

Le immagini sono state riprese e rilanciate da Radio Fleming, la radio del quartiere bene di Roma Nord, davanti proprio a Vigna Clara, e rilanciate sulle chat dei conquartierini.



