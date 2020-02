Coronavirus, il cane deve fare pipì: il padrone in quarantena lo cala dalla finestra del quarto piano

L'emergenza Coronavirus prosegue e non soltanto in Cina dove i casi di quarantena e di famiglie recluse in casa per la paura, non si contano più. Così, non c'è troppo da stupirsi se le soluzioni adottate da diversi proprietari di animali da compagnia come i cani, per fargli fare la classica passeggiatina, lasciano a dir poco sbalorditi.

Come nel caso illustrato dalle immagini diffuse da Weibo, il colosso social cinese, che riguardano la pericolosa soluzione adotatta dal padroncino di un cane che lo ha legato come un salame e lo ha calato dalla finestra al quarto piano del palazzo per fargli fare la pipì.

L'episodio, ripreso a Qiqihar, località nella provincia del Heilongjiang, manco a dirlo, ha riscosso un gran successo, tanto che i moltissimi casi di emulazione successivi alla bravata, hanno costretto le autorità ad intervenire sui media esortando la popolazione a non replicare la singolare, quanto pericolosa pratica.

Così, dopo i drammatici episodi di lancio degli animali domestici dai balconi, per paura che potessero infettare le famiglie e le mascherine disegnate apposta per cani e gatti più fortunati, la discesa e risalita con la corda da palazzi di quattro o cinque piani, rappresenta l'ultima, triste trovata riservata ai quattro zampe di famiglia. Almeno fino alla prossima genialata.



