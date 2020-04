Coronavirus Roma, un'anatra fa il bagno nella fontana della Barcaccia

Un'anatra nella fontana della Barcaccia. Nuota nella vasca monumentale approfittando della quiete di piazza di Spagna, vuota da quando è cominciata l'emergenza coronavirus. L'ha fotografata un nostro lettore. Uno dei tanti animali ricomparsi nella città più silenziosa e tranquilla.

Non è la prima volta che anatre vengono sorprese a fare il bagno nella Barcaccia. Una coppia è stata avvistata alla fine di marzo nella splendida fontana a forma di barca ideata e realizzata dai Bernini, Pietro e Gian Lorenzo, padre e figlio, a inizio Seicento. Un anno fa, proprio il 23 marzo del 2019, c’era stato un altro avvistamento delle due anatre nella Barcaccia: se ne erano occupate le associazioni animaliste visto che il sospetto era che fossero state portate lì chissà da chi e chissà per quale motivo. Arrivano all'alba, hanno raccontato i vigili qualche giorno fa, e poi quando è sera volano via.

Foto di Umberto Calzolaro

