Alligatore vaga indisturbato per le strade deserte nei giorni del Coronavirus

Un alligatore è stato visto (e ripreso) vagare fuori da un centro commerciale della Carolina del Sud. L'animale non ha trovato nessun umano sulla sua strada, quella di Barefoot Landing a Myrtle Beach, e quindi nessun ostacolo per la passeggiata "umana" nei giorni del lockdown da Coronavirus. Il video, girato da Clifford Sosis, è stato condiviso migliaia di volte sui social: «La natura si sta riprendendo una parte della nostra città». La polizia locale, dopo le numerose segnalazioni, ha scritto sulla sua pagina Facebook: «Questa mattina è stato avvistato un alligatore sulla spiaggia. Abbiamo riferito alle persone che non c'è nulla che si possa fare, lasciamo che la natura faccia il suo percorso. Il motivo della presenza dell'animale è dettato dall'assenza delle persone in spiaggia».



"Nature's already beginning to reclaim this little bit of Myrtle Beach."

One South Carolina resident captured an alligator nonchalantly taking a trip to a vacant mall as shops are closed during the coronavirus pandemic. https://t.co/9DiTrttm4s pic.twitter.com/O1vxREZhRk

