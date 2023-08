Consigli per scattare fotografie social ai vostri cani

Mercoledì 16 Agosto 2023, 12:00

Inutile mentire a noi stessi: se condividete la vostra vita con un cane, senza dubbio il vostro telefono è pieno di scatti dedicati al vostro amico a quattro zampe. Non sempre sono tuttavia foto pubblicabili, complici anche i nostri pet che spesso non vogliono saperne di mettersi in posa per voi. Esiste, quindi, una tecnica per scattare foto fantastiche ai vostri cani? amusi – brand made in Italy che offre prodotti su misura per la nutrizione e il benessere del cane – ha chiesto consiglio a Marina Barbati, dog photographer professionista e titolare del primo studio fotografico in Toscana solo per cani. Martina ha stilato un vademecum su come realizzare degli scatti che mettano il nostro pet nella giusta luce. Ecco quindi alcuni segreti da tenere a mente per foto degne di feed e stories, ricordando che la regola principale è far sentire il cane a proprio agio. Foto: Marina Barbati via amusi/Musica: Korben

