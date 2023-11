Come evitare l'invasione delle cimici da letto

Venerdì 3 Novembre 2023, 07:50 - Ultimo aggiornamento: 07:51

L'invasione delle cimici da letto nelle abitazioni in Francia ha fatto molto discutere nelle scorse settimane. Questi parassiti sono stati avvistati anche in luoghi di lavoro, mezzi di trasporto e cinema. La diffusione delle cimici dei letti è favorita dai frequenti spostamenti e dalla tendenza a soggiornare in appartamenti anziché in alberghi che adottano precauzioni igieniche rigorose. In Italia, al momento, le segnalazioni sono ancora scarse e non rilevanti, ma non è possibile prevedere come si evolverà la situazione. È importante seguire le indicazioni degli esperti in epidemiologia e monitorare la situazione attentamente. In ogni caso, è sempre meglio essere preparati in anticipo per affrontare eventuali problemi e contribuire alla prevenzione. Cimici da letto, quali sono le cause? Attratte dal respiro umano (e non solo): ecco come riconoscerle e cosa fare