«I colbacchi di pelliccia d'orso delle guardie reali vanno eliminati», ambientalisti inglesi portano in tribunale il Ministero

Alla fine, sembra proprio che si finirà in tribunale. Sì perché dopo anni di proteste e di soluzioni proposte non prese in considerazione, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) l'organizzazione ambientalista internazionale che si occupa di salvaguardia animale, ha deciso di ricorrere al giudice portando di fronte alla corte il Segretario di Stato per la Difesa Ben Wallace.

La polemica sui colbacchi

Oggetto del contendere i voluminosi colbacchi in uso alle guardie reali. La pelliccia utilizzata per la loro fabbricazione, infatti, non è sintetica ma è di vero orso bruno. Orso bruno canadese, per essere esatti, che continua ad essere tradizionalmente cacciato per ornare le uniformi dei militari scelti. L'iniziativa, come spiegato dalla stessa organizzazione, si sarebbe resa necessaria dopo le continue rinunce del Ministero competente che si sarebbe rifiutato di prendere in considerazione l'alternativa in ecopelle proposta da PETA ormai da mesi, e che significherebbe la salvezza di intere famiglie di orsi.

Le richieste dell'associazione

"Chiediamo l'intervento della giustizia, ha sottolineato in una nota Lorna Hackett legale dell'organizzazione, perché si possa finalmente valutare il prototipo ecologico che risponde comunque alle esigenze delle guardie reali". Ma non finisce qui. PETA ha inoltre chiesto che, in occasione della cerimonia di incoronazione di Re Carlo III, anche le pellicce di ermellino previste dal cerimoniale siano sostitute con quelle ecologiche. Richieste che, vista l'attenzione all'ambiente e agli animali da sempre dimostrata da Carlo, potrebbero finalmente essere soddisfatte.

La storia

Il colbacco del contendere è alto 18 pollici (45,7 cm) ed è in uso alle guardie sin dal lontano 1815. Tradizione vuole che dopo la celebre battaglia di Waterloo contro le truppe di Napoleone, i britannici fossero rimasti impressionati dall'altezza dei colbacchi dei granatieri nemici. Tanto da decidere di adottarli. Quello "Ecopel" proposto da PETA, oltre ad essere chiaramente innocuo per tutti, riproduce perfettamente la pelliccia e risulta essere impermeabile al 100% e soprattutto ecologico. Già dalle prime fasi della produzione che prevedono la fabbricazione "a circuito chiuso" dove l'acqua utilizzata e i prodotti chimici utilizzati vengono riciclati.