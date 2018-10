Invasione di coccinelle asiatiche. Esperti britannici: «Portatrici di un fungo, tenere le finestre chiuse»

STD-riddled ladybirds invade Brit homes as pest expert warns 'seal your windows' https://t.co/NIpyyNAHEs pic.twitter.com/qdsYmisHZd — Daily Mirror (@DailyMirror) 10 ottobre 2018

Ultimo aggiornamento: 20:28

Un'invasione diinfette provenienti dall'Asia e dal Nord America ha colpito la, mettendo a rischio la salute delle specie locali. Gli insetti sono arrivati sulla spinta dei miti venti autunnali, alla ricerca di un luogo accogliente per il letargo. Le coccinelle sono portatrici di una malattia potenzialmente letale per gli altri insetti. Enormi sciami sono stati avvistati nell'area di Manchester e in molti lamentano una vera e propria invasione di questi insetti nel proprie case.Gli esperti spiegano che, pur non essendo pericolose per l'uomo, queste coccinelle possono essere molto dannose per gli altri insetti. Sono infatti portatrici di un fungo che si trasmette per via sessuale, potenzialmente letale per le coccinelle autoctone. Gli esperti consigliano di tenere chiuse le finestre, in modo tale che gli insetti infetti non riescano a trovare le condizioni ideali per andare in letargo e proliferare.