Clima, dopo i coralli si stanno sbiancando anche i pesci

La scoperta è sconvolgente. Prevedibile, dimostra una delle drammatiche conseguenze seguite allo sbiancamento dei coralli registrato nei mari di mezzo mondo negli ultimi anni. I ricercatori della James Cook University, hanno infatti scoperto che lo sbiancamento delle barriere coralline sta determinando l'attenuazione di colore e brillantezza in diverse specie di pesci che la abitano da sempre. Tanto che, è stato evidenziato dagli studiosi capitanati da Chris Hemingson, presto si potrebbero riscontrare addirittura difficoltà nel riconoscere gli esemplari di specie diverse. Nello studio, diffuso dalla medesima università e pubblicato dal Global Change Biology, sono state evidenziate le drammatiche conseguenze provocate dall'innalzamanto delle temperature che ha coinvolto le barriere coralline, prima, i coloratissimi pesci, poi.

