Cina, niente estinzione: oltre duemila delfini bianchi nell'estuario del Fiume delle Perle

Una specie protetta a rischio d'estinzione. Almeno fino a ieri: almeno 2.381 esemplari di delfino bianco cinese sono stati rintracciati presso l'estuario del fiume delle Perle, nel sud della Cina. Lo hanno rivelato le autorità locali. Secondo alcune fonti dell'amministrazione locale, dal 2011 le autorità della Riserva dedicata al Delfino Bianco Cinese presso l'Estuario del Fiume delle Perle hanno continuato a monitorare gli esemplari di questa specie, scoprendo che il numero di quelli presenti nell'estuario è pari alla metà della popolazione totale in Cina.



L'attuale popolazione di questa specie presente nel fiume delle Perle comprende sei generazioni di delfini, dai più piccoli, a quelli allo stadio giovanile, dagli esemplari in fase adolescenziale ai più maturi, fino agli anziani. Questa specie è stata inserita nella lista di quelle più protette dallo stato asiatico. In Cina, il suo habitat principale si trova presso l'estuario del fiume delle Perle, mentre alcuni esemplari sono stati rintracciati in alcune aree costiere. In totale esistono circa 6.000 esemplari di questa specie in tutto il mondo, rintracciabili per lo più lungo le coste del Pacifico occidentale.

