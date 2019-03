Coppia di cigni costruisce il nido con i rifiuti, il filmato girato in un canale di Amsterdam

Una coppia di cigni che costruisce il nido è un avvenimento comune. Lo è un pò meno se, per farlo, utilizzano rifiuti. Ed è proprio questo che Ton Dijkman, ha testimoniato con il suo filmato durante una passeggiata lungo uno dei romantici canali di Amsterdam. Nel video, pubblicato su You Tube da You Animal.it si vede la coppia indaffarata a realizzare quello che sarà il loro nido d'amore. Sia il maschio che la femmina, si danno da fare nella costruzione, anche se nel breve filmato, la più indaffarata sembra proprio lei.

Così, mentre il suo compagno fa la guardia, e guai ad avvicinarsi, la femmina allunga il collo per scovare il pezzetto di immondizia che più le sembra adatto. E' un nido multicolore, quello che sembra venire su, e per la sua ultimazione ci vorrà un pò. D'altronde, per la schiusa delle uova che saranno covate per circa un mese, c'è ancora tempo. Comunque, bisogna fare in fretta. Quelle uova hanno bisogno di tutte le cure necessarie. Forse è proprio per questo che, per la scelta dei materiali, almeno stavolta, i due non sono andati troppo per il sottile, accontentandosi di quello che passa il convento. Anzi, il canale.

