Chiudono le farfalle in una teca sotto il sole alla mostra dei fiori: tutte morte. La denuncia di visitatori e associazioni

Doveva essere uno dei momenti clou della giornata. E invece, la liberazione delle farfalle del Firenze Flower Show, è drammaticamente saltata. Le farfalle, infatti, erano tutte morte. Chiuse in una teca di plexigas e tenute sotto il sole, come denunciato da alcuni visitatori che hanno diffuso le immagini delle povere farfalle sui social, non sono sopravvissute. E come avrebbero potuto? La temperatura estiva di questi giorni e il sole cocente del primo pomeriggio, dovevano aver trasformato quella teca in una sorta di forno.

Così, di quel volo beneaugurante, programmato dagli organizzatori, non è rimasto che un triste mucchietto di ali senza vita. L'increscioso episodio è accaduto ieri a Firenze nell'ambito del Firenze Flower Show, la mostra florovivaistica che si è appena tenuta nei giardini di Palazzo Corsini. "Erano chiuse in una teca di plexigas sotto il sole già dalle 3 del pomeriggio", ha scritto sui social Patrizia Mailizia che, insieme a Cristina Nasi, ha pubblicato le immagini che proponiamo. "La liberazione, prosegue il commento, era prevista per le 15.30. Alle 15.35 avevo segnalato la sofferenza delle farfalle alla sicurezza ma la teca è stata aperta soltanto alle 16.05 senza che nessuna delle farfalle si alzasse in volo". Della vicenda si sta occupando anche l'associazione Earth Prato che avrebbe dato mandato al proprio ufficio legale di sporgere denuncia alla Procura della Repubblica.

