Cervo esausto e ferito scappa dai cacciatori in città: salvato dall'intervento degli animalisti

Le drammatiche immagini di un cervo che scappa da un gruppo di cacciatori, che lo insegue nonostante l'animale sia visibilmente ferito, ha scatenato la polemica in Francia. Il video è stato diffuso sui social dall'associazione animalista anti-caccia Ava e mostra l'intervento degli attivisti, che riescono a sottrarre l'animale dalle grinfie dei cacciatori lasciandolo scappare.

CHASSE À COURRE : UN CERF TRAQUÉ DANS COMPIÈGNE

Quand un cerf, connu de ce quartier, est traqué par la #chasseàcourre jusque dans ses rues, les habitants sortent pour le protéger.

Un cas d'école de la résistance pour AVA ! Bravo à tous !🦌✊🏡 pic.twitter.com/y8PhGuGu7K — AVA France (@AvaFranceOff) September 19, 2020

Le immagini sono strazianti: il cervo a un certo punto è a terra, esausto, terrorizzato per quello che gli sta accadendo. Soltanto l'intervento degli animalisti ha impedito che i cacciatori, con cani al seguito, gli sparassero. Le immagini sono state girate lo scorso 19 settembre vicino a un cantiere nella città di Compiègne, a nord di Parigi.

Secondo quanto riferito dal collettivo Ava, l'animale è rimasto disteso per almeno 3 ore per recuperare le energie dopo l'insguimento, prima di scomparire nei boschi. Il cervo, inoltre, è probabilmente rimasto ferito a un'anca durante la fuga, essendo passato attraverso una barriera metallica. Gli animalisti hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine, in quanto in Francia la caccia in zone urbane è proibita.





