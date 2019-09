Romano incornato dal cervo, un testimone: «L'ho visto venirci contro, era enorme»

Ultimo aggiornamento: 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho sentito una gran botta e mi sono fermato con l’auto. A terra, ferito e sanguinante, c’era l’anziano, era stato preso a cornate dal». È il racconto choc di Andrea Modesti, il primo soccorritore del 72enne romano Ennio Passalacqua, ferito in modo grave domenica mattina a Pilone di Penna Sant’Andrea , in provincia di Teramo: al ritorno della passeggiata per raccogliere funghi il romano ha affrontato il cervo che stava incornando la sua auto in sosta.- racconta Modesti - Mentre un’altra auto ha iniziato a suonare il clacson per distrarre l’animale che invece di scappare è solo indietreggiato di qualche metro. Mi sono avvicinato al’uomo, era privo di sensi. Poi è intervenuta anche una donna che gli ha controllato il polso per sentire il battito, mentre io ho allertato i soccorsi.Sembrava molto fiero di sé». Il 72enne romano, intanto, era in gravissime condizioni e perdeva sangue. I medici, in ospedale, hanno diagnosticato traumi e tagli alla testa, al torace e una profonda lesione emorragica all’inguine. È ancora icoverato in gravi condizioni in rianimazione, a Teramo.«Anche durante i soccorsi, nonostante il suono assordente delle sirene dell’ambulanza e il forte frastuono del motore dell’elicottero durante l’atterraggio, il cervo non è scappato, è rimasto sempre nei paraggi e ci osservava - dice il testimone - Dopo il trasporto del ferito, sul posto c’era una decina di persone». Molti i curiosi, chiedevano cosa era successo, perché l’uomo aveva voluto sfidare un esemplare così imponente nel periodo dell’accoppiamento.. A breve Modesti e gli altri testimoni saranno ascoltati dalle forze dell’ordine. Sulla vicenda