Due cavallucci marini si abbracciano nella foto vincitrice di "Obiettivo Terra"

C'è del romanticismo oltre che della grande fotografia dietro lo scatto di. E' lui, infatti, il vincitore della decima edizione di «Obiettivo Terra» 2019, il concorso che ha scelto come tema le bellezze e le peculiarità dei Parchi nazionali e regionali e delle Aree Marine Protette d'Italia. L'idea, promossa dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana Onlus, nasce per celebrare lain programma per il prossimo 22 aprile.La foto vincitrice ritrae due cavallucci marini, nelle acque dell'Area Marina Protetta Punta Campanella, stretti in un abbraccio a forma di cuore. Con questo scatto, il vincitore si è aggiudicato, oltre al primo premio del valore di mille euro, per la prima volta nella storia del concorso attribuito a una foto subacquea, anche la Menzione speciale « Obiettivo Mare», in collaborazione con l'associazione ambientalista Marevivo. Lo scatto di Scariati è esposto in gigantografia, fino al Primo maggio, ina Roma, insieme alla foto di Sergio Vittorio Rosa, vincitrice della Menzione Animali. Lo scatto di Rosa, secondo classificato, è stato immortalato nel Parco Naturale Orsiera Rocciavrè e ritrae l'inseguimento di due camosci sulle rocce innevate del parco piemontese.