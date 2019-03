Viaggia con un cavallo sul cassone pick up: automobilisti infuriati chiamano la polizia

Ultimo aggiornamento: 23:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Andavo a cento all'ora per veder la bimba mia.." Forse è stato proprio questo il motivo che ha spinto il proprietario di un povero cavallo, a trasportarlo in tutta fretta sul proprio pick up spinto a più di 100 km orari lungo un'autostrada del Texas? Al momento, non è dato saperlo con certezza. Di sicuro c'è stata la sorpresa della signora Ivy che, percorrendo lo stesso tratto di autostrada, si è trovata di fronte la scena.Per incredibile che possa sembrare, come dimostrano le immagini, il cavallo era sul cassone del pick up e, legato con una semplice corda, se ne stava lì, in precario equilibrio, senza ulteriori protezioni e con il rischio di finire sull'asfalto mettendo inconsapevolmente a rischio la vita altrui, oltre che la propria.Incredula e arrabbiata, lo spettacolo era davvero singolare, Ivy aveva voluto riprendere la scena.Nel frattempo, probabilmente allertata anche da altri automobilisti, di lì a poco sarebbe intervenuta la polizia texana che aveva immediatamente fermato il veicolo.Ci si sarebbe aspettati una super multa o, perlomeno, un sequestro provvisorio del cavallo così da metterlo in sicurezza. Invece niente. Sì, perchè, dopo i controlli di routine, il pick up con il suo carico animale, erano stati lasciati liberi di andare. Evidentemente, per la pattuglia intervenuta, quel trasporto scapestrato e pericoloso era risultato nella norma.Così, come nulla fosse accaduto, l'autista ed il suo cavallo equilibrista, avevano semplicemente ripreso la corsa.Immediatamente, dopo la diffusione delle immagini, è scattata la polemica per maltrattamento animale.Chi ha ragione? La polizia? Forse l'autista, che aveva fretta? Non è dato saperlo.Di certo, quel cavallo, non vedeva l'ora di arrivare a casa.