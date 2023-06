Roma, la storia dell’amicizia spezzata tra i due cavalli: Aragon salvato dalla macellazione, Pakistan morto avvelenato

Non è la storia di Katja che ha votato la sua vita agli animali, né del suo fedele Django adottato da lei meno di un mese fa (quel vecchietto mite e tranquillo di 16 anni “ scelto” da Katja grazie all’articolo de Il Messaggero, ndr) ma di una splendida amicizia tra due cavalli che nonostante tutto durerà in eterno. Quella di Pakistan un cavallo arabo puro sangue di 16 anni che viveva relegato in una stalla minuscola e che mangiava un giorno si, e cinque no, salvato in extremis, perchè “scartato” per una ferita ad un ginocchio e il suo amico Aragon persosi in un incendio senza chip e destinato al macello, acquistato da Katja per 300 euro ad un’asta, unica offerente prima del “verdetto finale”.

Negli anni erano diventati due inseparabili amici di sgroppate, quelle che no si dimenticano,almeno per un cavallo, lunghe distese immerse nel verde e vicino al mare, il tutto è durato 4 anni, prima che una brutta colica (per un probabile avvelenamento) tre mesi fa si "portò via" Paki.

Anche Aragon in quell’occasione rischiò la vita avvelennadosi (salvato dalla veterinaria per un pelo praticandogli dei buchi ai fianchi per far fuoriuscire l’aria). Ma dopo la morte di Paki, Aragon era triste e fiacco, cercava il suo amico di giochi e di tante sgroppate sotto il sole, nella cavallerizza ma lui non c'era. «Gli animali hanno dei sentimenti - dice Katja - ricordo che Paki tremava tutto per la paura quando é stato portato nell’ospedale equino di Roma, purtroppo non ce la fece. Il dopo Paki per Aragon è stato duro, due settimane di depressione vedevo la sofferenza di Aragon che lo spegneva giorno dopo giorno: «Allora mi sono decisa - conclude Katja - è ho comprato Dakota un puledro di 6 mesi (adesso ne ha 8), ora Aragon si è ripreso e grazie a Dakota sta meglio, "l'amicizia prende e dà" per fortuna a noi è successo così e siamo tutti felici, ci è andata bene».