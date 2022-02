Carpe senza spine, l'ultima trovata dei ricercatori cinesi: «Così non sono fastidiose»

La notizia ha dell'incredibile. Eppure, stando a quanto riportato da diversi quotidiani cinesi, è tutto vero. Si perché come spiegato anche dal China Daily, presto, chi mangia una particolare varietà di carpa, non dovrà più preoccuparsi delle fastidiose lische che si infilano in gola o sotto i denti. A risolvere questo problema, infatti, ci avrebbe pensato un team di ricercatori dell'Istituto di Ricerca sulla pesca di Heilongjiang dell'Accademia cinese delle Scienze creando, di fatto, la prima carpa al mondo pressoché priva di lische intramuscolari. L'impresa, della quale certamente si sentiva il bisogno, stando a quanto indicato ha riguardato alcune carpe Carassius carassius particolarmente apprezzate e note per le "carni tenere e il gusto fresco. Peccato per le troppe spine". Il progetto di ricerca, avviato nel lontano 2009, sarebbe riuscito ad identificare il cosiddetto gene chiave tra i 1600 geni candidati, così da poter contrastare la crescita delle spine intramuscolari del pesce.

APPROFONDIMENTI ANIMALI Verme predatore scoperto a Treviso NATURA Tartaruga da record FIRENZE Cavallo imbizzarrito semina il panico MESSICO Orso irrompe al matrimonio

Così, finalmente, dopo dieci anni, utilizzando le tecniche della genetica, si è arrivati a creare una popolazione mutante di carassio che ha portato, lo scorso anno, all'ottenimento della nuova varietà. Il 14 gennaio scorso, infatti, un team di ricercatori ed esperti tra i quali Gui Jianfang dell'Accademia cinese delle Scienze, ha esaminato la specie modificata che, stando alle osservazioni, crescerebbe bene e non sarebbe distinguibile dalla carpa "tradizionale". Un progetto del tutto simile ha inoltre riguardato le orate di Wuchang, specie originaria del fiume Yangtze. Stavolta, il team implicato nel progetto proviene dell'Università Agricola di Huazhong. Anche in questo caso, i ricercatori guidati dalla professoressa Gao Zexia, sin dal 2012, si sono posti la questione delle famigerate lische. "Molte persone, ha commentato al China Daily la professoressa, hanno ingoiato lische di pesce. Per questo, ho pensato di dedicare un progetto ad una specie di pesce "disossato" che potrebbe divenire di tendenza in futuro".