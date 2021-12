India, il mistero della capretta neonata che somiglia ad un bambino

Le immagini sono incredibili. Documentano la nascita di una capretta che sembra avere le fattezze di un bambino. Il singolare episodio che sta facendo discutere studiosi e veterinari locali, è avvenuto in un villaggio del Gangapur Village, località del distretto Cachar, a nord di Manipur, in India. A diffondere le fotografie a dir poco singolari che proponiamo, diversi quotidiani locali tra i quali ZEE Hindustan e India Today.

La scoperta del piccolo capretto che sembra un piccolo umano, avvenuta da parte dello stesso pastore proprietari della bestiola, avrebbe immediatamente scatenato la curiosità degli abitanti del villaggio rimasti sbigottiti dalle fattezze del neonato che, subito dopo la nascita, sembrava presentare soltanto due zampe. Per quanto assurdo possa sembrare, casi come questo, non sono una novità. Bizzarrie della natura simili che avevano riguardato caprette, erano già accadute in diverse parti del mondo. Come quello di qualche tempo fa che, registrato nelle Filippine, aveva presentato un capretto neonato simile a quello indiano nato poche ore fa.