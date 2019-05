Cucciolo di capodoglio morto sulle coste siciliane: il terzo in pochi giorni, è allarme

Un altro cucciolo di capodoglio è stato rinvenuto morto lungo la costa siciliana. Il ritrovamento sulla spiaggia di Capo Cavalà, località non distante da Milazzo. "E' il terzo cucciolo in pochi giorni, spiega il biologo Carmelo Isgrò, e la cosa comincia ad essere grave". Il primo ritrovamento era stato registrato il 17 maggio a Cefalù. L'altro ieri, poi, un altro esemplare era comparso sulla spiaggia di Palermo. Entrambi, così come quello trovato oggi, misuravano circa sei metri. Morti in mare e trascinati dalla corrente fino a riva, tutti e tre i cuccioli si erano presentati con una colorazione rosea dovuta alla decomposizione in atto che aveva, di fatto, scomparire la cute tipicamente grigiastra. "Il cucciolo di oggi, spiega Isgrò, è talmente giovane da presentare una dentatura soltanto accennata".

E' mistero, per ora, sulle cause della morte. Dopo le analisi del contenuto dello stomaco di uno degli esemplari trovati nei giorni scorsi, che avevano rivelato la massiccia presenza di materia plastica, le ipotesi accreditate che potrebbero aver portato al decesso l'esemplare di oggi, sono molteplici. Traffico e strumentazioni varie legati al traffico navale, anche se non vi sono evidenze o ferite sulla carcassa dell'animale, potrebbero aver disorientato il cucciolo?

L'inquinamento? Al momento, fino a quando non verrà operata la necroscopia anche sugli altri due esemplari, le domande restano senza risposta. Di certo rimane la pressochè contemporaneità dei ritrovamenti, condivisa in una ristretta area marina, di tre esemplari giovanissimi. Drammatica coincidenza? Improbabile. "Ma cosa sta succedendo?" E' una delle domande comparse sulla pagina del biologo Isgrò, dopo il rinvenimento di oggi.

I capodogli, in media, vivono fino a 60/70 anni. La vita di quei cuccioli, era appena cominciata.



Ultimo aggiornamento: 19:08

