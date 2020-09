Cani che passione: "Portami con te" a Cinecittà World

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giornata speciale dedicata agli amanti dei cani ma soprattutto proprio a loro: i migliori amici dell'uomo. Il parco a tema del Cinema e della Tv Cinecittà World apre le sue porte all'evento, “Portami con te - CineDog Festival Nazionale”, ideato per dire "No all'abbandono" e sensibilizzare rispetto alle numerose opportunità di condivisione che esistono tra uomini e animali durante il vivere quotidiano, nel week end e nel tempo libero.Ecco, quindi, una grande varietà di iniziative ed appuntamenti che sabato 12 settembre, dalle 11.00 alle 18.00, saranno accessibili per tutta la famiglia. Tra le attività cinofile, Agility, Scent Dog, Rally Obedience, Disc Dog, ma anche tecniche di base di primo soccorso cinofilo e tanto altro.Orma dopo orma, nei vari itinerari, sarà possibile gustare perfino l'aperitivo a 4 zampe presso l’American Bar, con tanto di gadget e croccantini per gli amici a quattrozampe. Nel gran finale anche un Dog Casting, organizzato per individuare il futuro testimonial di una nuova campagna per il benessere e l'igiene dei cagnolini.