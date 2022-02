Martedì 8 Febbraio 2022, 00:51

Ci sono cani, che più di altri, riusciranno difficilmente a “rompere” le sbarre della gabbia all’interno della quale sono confinati. Quelli anziani, sicuramente, perché spesso, chi visita un canile, cerca un animale giovane, se non addirittura cucciolo. Per questo è stata lanciata dalla Lega nazionale del cane di Ostia la campagna “Adotta un anno”, rivolta agli animali over 10 seguiti dall’associazione. Una campagna che, grazie al sostegno di uno sponsor, consente di avere una fornitura di cibo gratuita per un anno.

Tra i protagonisti della campagna c’è Orso, 12 anni, non vedente. Due anni fa era stato salvato dai volontari mentre vagava per le strade di San Basilio: l’ipotesi è che sia stato abbandonato da chi non se ne voleva (o poteva) più prendere cura e gli ha voltato le spalle. Per chi volesse aprirgli le porte della sua casa, Orso – come la quasi totalità dei “nonni” - è molto buono ma, a causa della sua disabilità, è portato ad essere diffidente verso le persone che non conosce.

Su Facebook, sulla pagina della Lega, si trovano altri esempi di animali in cerca di una casa (per info: 3332729049 oppure legadelcaneostia@gmail.com).

