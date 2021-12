Lunedì 20 Dicembre 2021, 23:57 - Ultimo aggiornamento: 21 Dicembre, 00:06

Ci sono cani che, più di altri, rischiano di essere destinati a trascorrere la loro vita in canile. Quel che resta di vite sfortunate. Spesso, salvati dalle strade, da una morte certa, o dai maltrattamenti. E, ora, chiusi in una gabbia, sperano che qualcuno, prima o poi, li adotti. Sono i cani-nonni, di 10-12, anni, spesso malati, che nessuno vuole. Perché tutti chiedono un cucciolo (sano), e nessuno si ferma di fronte alle loro gabbie.

I cani-nonni

Ecco Folk, 12 anni, con una massa maligna sotto all’occhio. E’ dolcissimo, tranquillo e socievole e buono con i suoi simili. Poi c’è Pepe, 10 anni, ipovedente, che però riesce a camminare e muoversi senza problema, usando il suo ottimo fiuto: è silenzioso ed educatissimo. E, ancora, Kendra, dagli occhioni dolci. Dieci anni di vita, da due è in canile, e non può far altro che mostrare la sua dolcezza ai volontari che la portano a fare un giro. Ha la displasia, ma questa non le compromette le attività motorie, che svolge in totale indipendenza. Sono solo alcune delle storie che è possibile approfondire tramite la Lega nazionale per la difesa del Cane, che ha lanciato la campagna “Adotta un nonno”: chiunque adotti un cane sopra i 10 anni, avrà un anno di fornitura gratis di cibo (info al numero 347.0850422 oppure email legadelcaneostia@gmail.com).