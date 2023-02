Due cani lasciati in auto «al sole e senza acqua» dalla dogsitter: morti entrambi, la donna a processo

Una dogsitter ha ucciso due cani lasciandoli nella sua macchina al caldo e senza acqua. I bulldog francesi Lila e Phab sono stati trovati morti nonostante il loro proprietario avesse pagato Janine Maloney, 49 anni, per prendersi cura di loro per un fine settimana. Era la prima volta che Steph Pendleton, 62 anni, lasciava i suoi «compagni di vita» con qualcuno.

La donna è stata condannata a 16 settimane di carcere con sospensione della pena. La signora Pendleton era tornata dal suo weekend in barca dal 3 al 5 settembre 2022: poi la notizia: entrambi i suoi amati animali domestici erano morti dopo essere stati lasciati con la dogsitter professionista del Pet Patrol Club.

Two French bulldogs die as pet-sitter leaves them in hot car https://t.co/CZucTkX7HQ

— BBC News (UK) (@BBCNews) February 7, 2023