Cani attaccano due grossi squali a pochi metri dalla spiaggia Video

Cani che attaccano gli squali? Se non fosse per l'incredibile filmato, pubblicato da You Fish tv che lo testimonia, sarebbe qualcosa difficile da credere. Soprattutto se gli squali in questione, sono grossi e affamati. Ma cominciamo dall'inizio. Siamo lungo la costa australiana, la sabbia bianca e l'oceano insolitamente calmo, sembrano il luogo ideale per fare una passeggiata con i cani. La spiaggia è deserta e in acqua non c'è anima viva, o quasi. Sì, perchè nessuno, tranne i cani, sembra essersi accorto che, a pochi metri dalla riva, stanno nuotando due grossi squali.

Probabilmente a caccia di un banco di pesci che hanno spinto in acque basse, gli squali si avvicinano sempre di più. A quel punto, i cani decidono di entrare in acqua. Sulle prime incuriositi poi, i tre baldanzosi cagnoloni, cominciano ad attaccare. Prima uno, poi l'altro squalo, poi tutti e due insieme. Ripetutamente e senza nessuna paura, i cani continuano ad attaccare.

Alla mischia si aggiunge un altro cane ancora e la battaglia continua. Tanto da costringere uno degli squali, forse un tigre, quasi all'asciutto e con il rischio di rimanere spiaggiato. Nel frattempo, anche i padroni, rimasti sulla spiaggia, si accorgono di quanto sta accadendo e del pericolo che corrono i loro cani che potrebbero finire in bocca ad uno squalo.

Urlano nella speranza di farli tornare indietro ma sembra non ci sia niente da fare. Così, l'attacco prosegue fino a quando, ai poveri squali sorpresi e sconfitti, non resta altro da fare che battere in ritirata, cercando la tranquillità delle acque più profonde.

