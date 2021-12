Cani chiusi lasciati in casa per giorni, denunciati per maltrattamento i padroni

Due cani, lasciati chiusi in casa per giorni in stato di abbandono, sono stati salvati a Roma grazie all'intervento della Polizia di Stato, di Polizia Locale Roma Capitale e delle GuardieZoofile. I padroni, un ragazzo italiano di 23 anni e una ragazza di 19, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziara.

Salvati due cani a Roma

Le vite di un pastore tedesco e un pitbull sono state salvate grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine. I due cani, abbandonati dentro casa, una volta messi in salvo sono stati immediatamente affidati al personale veterinario per le cure del caso. I due responsabili sono stati denunciati per abbandono e maltrattamento di animali. Il fatto è successo in via dell'Archeologia, in zona Torre Angela.