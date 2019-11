Verniciano di verde un cane randagio: «Rischia di morire per intossicazione»

Le foto pubblicate da Shazreen Othuman hanno indignato il web. Le immagini di un cane imbrattato di vernice verde hanno ferito la comunità social, soprattutto dopo aver letto la storia dell'animale attaccato da alcuni balordi. Siamo in Malesia, dove un cane colorato di verde vaga randagio per il quartiere di Petaling Jaya.







La Malaysian Association of Veterinary Pathology, oltre a condannare il gesto vergognoso di alcuni balordi, ha scritto che l'animale rischia la vita. «La vernice ha intossicato il cane, è potenzialmente letale perché attacca il sistema respiratorio».