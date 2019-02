Massacra il cane dei vicini a colpi di forbice perché rincorre le sue galline

Ha massacrato il cane dei vicini di casa a colpi di forbici sotto gli occhi della proprietaria: il motivo? Stava rincorrendo le sue galline. La storia atroce è accaduta al confine con il Polesine, a Copparo: la vittima è uno springer spaniel, di nome Johnny. Il proprietario delle galline, dopo aver visto il cane che inseguiva i suoi animali, è uscito furente con un paio di grosse forbici in mano, e con le stesse si è scagliato contro il povero animale indifeso a terra sferrando un numero indefinito di colpi contro. Il cane ha continuato a guaire finché non ha esalato l’ultimo respiro. La proprietaria del cane Johnny non ha potuto fare altro che assistere alla scena straziante, ascoltando i guaiti dell’animale: chiamati i carabinieri, ha sporto denuncia contro l’uomo.

Roma, pesca grossa all'Isola Tiberina: "siluro" di 30 chili catturato, i curiosi applaudono

Ultimo aggiornamento: 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA