Un cane triste sale sul bus: la foto di una ragazza fa scattare una valanga di adozioni

Sale con la faccia triste sull'autobus e si siede sul posto dedicato a chi ha la mobilità ridotta. Non è una persona, ma un cane. Gemma Louise Burton stava andando a scuola sul bus verso Bradford, nel Regno Unito, quando, salendo sul mezzo aveva notato l'animale in quelle condizioni. La sua foto del mastino triste di circa 3 anni è diventata virale su Facebook e oggi per il cane, Olive, sono fioccate le richieste di adozione. Un muso, il suo, che ha commosso la rete.

Il canile Cliffe Kennels & Rescue ha annunciato via social che secondo la legge del Regno Unito deve avere Olive come ospite per sette giorni, in attesa che il proprietario venga a prenderla. Se nessuno si presenterà, verrà messa in adozione.

Tranne per un problema all'occhio (per il quale si sta curando), l'animale è in buona salute. Un cane triste, Olive, che presto troverà casa.

