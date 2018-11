Il cane Skipper rapito a Venezia, ritrovato a Chiasso 36 ore dopo: salvo anche grazie a Fb

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’odissea lunga 36 ore e poi il ritrovamento, per la gioia della padrona e dei tanti che hanno avuto a cuore la sua sorte. Si è conclusa fortunatamente con il lieto fine l’avventurosa vicenda di, un setter inglese di colore bianco-arancio rapito a Venezia e recuperato a Chiasso dopo un giorno di ricerche anche e soprattutto social. È stato infatti specialmente grazie all’impegno di tanti internauti che il cane, la cui foto, a furto appena commesso, era stata condivisa su Facebook per iniziativa della proprietaria, ha potuto essere individuato, salvato e preso in consegna dalla polizia svizzera. Insieme all’animale, che prestissimo farà ritorno a casa, gli agenti elvetici hanno fermato ovviamente pure il ladro, incastrato dalle segnalazioni e dagli avvistamenti di moltissimi (e generosissimi) utenti della Rete.La loro solidarietà è scattata nei momenti immediatamente successivi al messaggio social di Chiara Fenzo, la ora felicissima padrona di Skipper: “Skipper è sparito mentre era legato davanti al supermercato Prix. Chi lo ha preso è transitato per Piazzale Roma”, aveva scritto la donna, un post condiviso (anche su Whatsapp) migliaia di volte in tutta Italia. Una di queste condivisioni è servita a mettere in allarme una ragazza che si trovava alla Stazione Centrale di Milano pronta a salire su un treno diretto a Lugano. Su quello stesso mezzo di trasporto con il suo rapitore si apprestava a viaggiare anche il povero animale, che la passeggera ha fotografato, inducendo così la Polizia a concentrare le sue provvidenziali ricerche tra le stazioni ferroviarie di Monza, Seregno e (soprattutto) Como e Chiasso.Sì perché è proprio tra queste due località che si è sviluppato il lieto fine della vicenda: nella città lariana, un altro avvistamento di Skipper ha nuovamente allertato i poliziotti italiani che, poi, come tutti, hanno potuto finalmente gioire dopo il ritrovamento del cane, recuperato appunto a Chiasso dalle forze dell’ordine elvetiche intorno alle 23 di ieri notte.