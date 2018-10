Il cane si finge randagio per avere gli hamburger, la padrona: «Non nutritela, è troppo grassa»

Ultimo aggiornamento: 18:20

Chi ha detto che inon sono furbi e subdoli come i gatti? Anche se sono i migliori amici dell'uomo, a volte sono davvero capaci di ingannarci, come dimostra la storia di questa cagnolona, di nome, che vive con la sua padrona a Oklahoma City, negliPrincess, da qualche tempo, ha scoperto che nei pressi della casa c'è un, con tanto di McDrive, dove per tutta la notte gli automobilisti si fermano per uno spuntino. Per questo motivo, il cane quasi ogni sera esce dal giardino di casa per andare davanti al McDonald's,con lo scopo di intenerire i clienti e ottenere qualche pezzo diEvidentemente, il musetto dolce e un'interpretazione da Oscar canino devono fare un grande effetto, perché, la sua padrona, ha lanciato un appello: «Questo è il mio cane,. Se la vedete all'esterno del McDonald's, per favore,perché ha già un c**o enorme, èe non sa nemmeno come comportarsi. Non è un cane randagio, è solo una furba che si finge un cane di strada per fare pena alla gente e ottenere del cibo».