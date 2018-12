Cane si salva fra le auto che sfrecciano sulla superstrada a Malbourne: era saltato dalla vettura del padrone

Il miracolo di un cane sopravvissuto in autostrada e ripreso da alcune telecamere di sicurezza sta facendo il giro del web. Tutto è accaduto in una frazione di secondi a Melbourne, in Australia. L’animale è sfuggito da un’esperienza che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia. Nelle immagini, infatti, si vede il cane all’improvviso saltare fuori dal finestrino di un’automobile poco dopo un tunnel. La grossa arteria, in quel momento era percorsa da mezzi a tutta velocità.



Il video è stato pubblicato dal canale 7 News Australiana e mostra il salto dal finestrino aperto da una macchina che viaggia a 80 km/h a Melbourne Eastlink Tunnel. Nel filmato, ripreso domenica scorsa, si vede il cane al centro della strada a tre corsie dopo il pericoloso salto. Il padrone sconvolto per l’accaduto, è riuscito a mantenere la freddezza e proseguire la corsa per evitare tamponamenti a catena. Subito dopo si vede l’animale come stordito rimettersi in piedi quando all’improvviso sopraggiunge un’auto grigia che quasi lo sfiora. Passano pochi istanti e una nuova vettura sulla corsia di sinistra si ferma mentre il cane inciampa davanti a lui, ancora disorientato e spaventato. Frenate dopo frenate il traffico si ferma e il padrone riesce a riprendere il suo cane e a riportarlo in auto per tornare verso casa.

Scene che hanno dell’incredibile come riporta anche la Tv australiana «il cane si è salvato per miracolo, ha solo le zampe doloranti». E così ora il video è diventato virale, tutti vogliono vedere questa incredibile storia con un lieto fine.



Ultimo aggiornamento: 16:15

