Salva un cane randagio e lo porta in casa sua: ma il pitbull attacca la donna e la uccide

Una donna è morta dopo aver subito ferite gravissime dal suo cane: il pitbull che lei stessa aveva salvato si è improvvisamente rivoltato contro di lei. Anne Shields, 67 anni, è stata sbranata dal cane, che aveva chiamato Choccy, nella sua casa vacanze in Spagna. Lo aveva accolto in casa appunto, in qaunto randagio affamato. Sua figlia ha spiegato al tabloid The Sun che la signora Shields non «aveva mai avuto intenzione di tenere un cane, ma i rifugi per animali locali erano pieni, quindi aveva deciso di prendersi cura di lui fino a quando qualcuno non avrebbe potuto prenderlo». Secondo quanto riferito dalla figlia, «non poteva sopportare l'idea di rispedire Choccy per strada».

Ex-pat grandmother, 67, dies after stray pit bull she rescued savaged her in horrific attack https://t.co/Xl8pGuDvz6 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 13, 2023

La polizia è stata chiamata a casa della signora Shields a Macastre, vicino a Valencia, dopo che i vicini hanno riferito di aver sentito le sue urla. Gli agenti hanno sparato al cane in modo che i medici potessero raggiungere la donna pensionata, che aveva subìto ferite importantu alla testa e al braccio.

La signora Shields è stata portata in ospedale dove è morta il giorno successivo. «È un incubo», ha commentato sua figlia Sarah, 43 anni. I pitbull non sono vietati in Spagna come lo sono nel Regno Unito. Tuttavia, è necessaria una licenza per possederne uno, poiché sono considerati "potenzialmente pericolosi".