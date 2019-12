Cane eroe salva la famiglia da un incendio nel cuore della notte

Ha salvato la sua famiglia dalle fiamme. Il gesto di Sammy, un cane domestico, è stato un vero gesto eroico che è riuscito a salvare tutti i suoi padroncini dall'incendio che si era propagato nella loro casa a Savannah, in Georgia. Le fiamme sono divampate nel cuore della notte, mentre tutti dormivano, ma il cane ha iniziato ad abbaiare per svegliarli.

Si è dato talmente da fare che tutti e 5 i suoi familiari si sono svegliati e si sono accorti che cosa stava succedendo uscendo immediatamente dall'abitazione. Purtroppo però l'altro cane che viveva con loro e i due gatti non ce l'hanno fatta, le fiamme erano troppo alte e non è stato possibile metterli in salvo. Quando sono giunti sul posto i vigili del fuoco, come riporta anche il Daily Mail, hanno individuato le altre tre bestione e hanno provato di tutto per metterle in salvo senza però riuscirci.

Ultimo aggiornamento: 15:22

