La tecnologia avanza sempre di più nella vita sociale. Gli esseri viventi sono sempre più supportati (sostituiti) dalla scienza. La polizia di New York ha un nuovo cane poliziotto, ma in questo caso è fatto di circuiti e trasmettitori. L'Nypd sta infatti testando un cane robot brevettato negli Stati Uniti il quale utilizza «telecamere e luci montate sul dispositivo che consentono al dipartimento di visualizzare l'ambiente circostante in tempo reale», secondo quanto rivelato dalla portavoce Jessica McRorie a Fox News. Si chiama Spot, e può salire le scale, cercare ed esaminare aree potenzialmente pericolose e trasportare un piccolo carico se necessario, ma anche recuperare oggetti ed effettuare misurazioni. La polizia nei giorni scorsi ha usato il cane robot su una scena del crimine nel Bronx nel corso di un'indagine: «Il dispositivo è stato dispiegato in un appartamento, ed ha permesso di stabilire che non c'erano persone all'interno». «Ciò consente al Nypd di avere occhi, orecchie e di parlare con persone in pericolo di vita», ha spiegato da parte sua il docente del John Jay College Keith Taylor.

<iframe width="550" height="330" src="https://www.youtube.com/embed/ZyTxLjnrzao" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

La polizia di NY ha mostrato il suo cane robot in azione. Sono stati già visti i robot Boston Dynamics eseguire molte imprese e lavori di vari livelli di complessità. Questo cane robot di Boston Dynamics ha già diversi lavori nel suo curriculum dedicati al servizio pubblico, dal camminare per la città controllando il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei pedoni da parte di Covid fino a far parte della Polizia di Stato del Massachusetts e del Dipartimento di Polizia di New York. I cani robot di Boston Dynamics sono stati utilizzati in un test pilota a Singapore per monitorare la conformità delle persone alle misure sanitarie quando sono per strada. Il robot a quattro zampe pesa circa 30 chilogrammi e ne può trasportare fino a 14 di apparecchiature di ispezione, come iPad o fotocamere. È generalmente controllato tramite un’app per tablet, ma può anche essere programmato per missioni autonome. In passato, Spot è già stato utilizzato per aiutare i lavoratori delle fabbriche e anche in ambito medico per valutare i pazienti Covid-19.

