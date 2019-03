Cane abbandonato con il muso legato: stava soffocando. La polizia cerca il proprietario

Ancora un gesto di inspiegabile violenza nei confronti di un cane. Stavolta il povero animale è stato trovato con il muso legato dal nastro adesivo in modo così stretto da avere problemi a respirare. Il cane è stato abbandonato in stato di denutrizione e disidratazione, sul suo corpo sono state trovate anche ferite sanguinanti. A notarlo un passante, che si è rivolto immediatamente alla polizia della contea di Lee, in Florida, che ora è alla ricerca del responsabile del gesto crudele. Intanto il cane è stato visitato da un veterinario e si sta rimettendo in sesto grazie alle cure della contea.

