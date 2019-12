Bethany ha una malformazione e nessuno la vuole, l'appello per l'adozione: «Ha un cuore grandissimo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è un incrocio di labrador di circa otto mesi nata con unaal muso che le lascia i denti esposti. Il suo aspetto potrà apparire un po' strano, ed è per questo che fatica a trovare una casa che lo accolga. Questo natale la “charity Safe Rescue for Dogs”, associazione di beneficenza con sede a Norwich, nel Regno Unito, che aiuta i nostri amici a quattro zampe, sta cercando di dare a Bethany una nuova casa con un padrone che si prenda cura di lei e che le dia l’amore che merita.La sua malformazione non l’ha mai fermata, perché Bethany è un cane molto vispo e giocherellone. Riesce a mangiare, bere, correre come qualsiasi altro cane. Ma, mentre i suoi fratelli e le sue sorelle sono sulla buona strada per l’adozione, Bethany ha bisogno di un piccolo aiuto per trovare una famiglia.L’affidataria volontaria, Zoe Casey di quarantasei anni, spera che qualcuno sia in grado di guardare oltre la menomazione di Bethany e vedere la sua straordinaria personalità. Zoe ha detto: «Non c’è assolutamente nulla che non va in Bethany, non russa nemmeno mentre dorme. La gente spesso si chiede: ”siamo sicuri di fare la scelta giusta?”. La abbiamo sottoposta anche a controlli veterinari a Calais ed a Dover». Continua poi Zoe: «Se fosse stata malata, sarebbe emerso dai controlli. E’ in ottima salute, è un cane fantastico e molto allegro e felice. Ama i bambini, è brava con gli altri cani ed ha un ottimo carattere, spensierata ed adorabile».Zoe si sofferma poi sull’atteggiamento tenuto di solito dalle persone: «Le persone, di solito, cercano il cane perfetto per fare le foto, ma credo che la gente debba guardare più a fondo. Spesso vedono Bethany e restano choccati dal suo volto. A volte una malformazione al muso non è così negativa. Bethany non è mai stata trattata male, anche sua madre è stata soccorsa prima che partorisse, dandogli così una vita dignitosa. Si può superare e guardare oltre la menomazione di Bethany nel momento in cui si incrociano gli sguardi e la vedi scodinzolare».Conclude poi:« Speriamo che Bethany riesca a trovare una famiglia normale che la tratti come un cane normale, perché lo è, anche se potrebbe sembrare il contrario. Vogliamo soltanto una famiglia che si possa prendere cura di lei e che vada oltre quello che è l’aspetto fisico. Questo è irrilevante, perché il suo cuore è oro puro».