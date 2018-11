Cani lupo scappano per il maltempo: la polizia li scorta fino a casa

Ultimo aggiornamento: 14:42

Due esemplari disono scappati dal giardino di casa a Valenza, in provincia di Alessandria, a causa delle forti piogge che mercoledì hanno colpito la zona. I due animali camminavano al centro della strada, creando non poche difficoltà agli automobilisti, che in molti casi hanno scambiato i due cani per dei veri e propri lupi. La polizia è però intervenuta tempestivamente, scortando i cani con i lampeggianti accesi, in modo tale da evitare pericoli sia per loro che per gli automobilisti.Sui social hanno cominciato a circolare diverse foto di questa insolita operazione, che hanno raccolto migliaia di commenti e condivisione. I due cani lupo sono stati scortati per circa due chilometri e condotti in una zona verde, dove gli agenti hanno potuto dare da bere agli animali. I cani si sono dimostrati molto docili e mansueti, lasciandosi avvicinare senza problemi. Le forze dell'ordine hanno infine rintracciato i proprietari dei due cani lupo, che hanno già fatto ritorno a casa.