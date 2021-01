Cane trovato semi-paralizzato e con le zampe legate in mezzo ai rifiuti: salvato, è già tornato a camminare

Quando lo hanno trovato, avevano stentato a credere ai loro occhi. Semi paralizzato e magro, così magro che si potevano contare le costole una ad una. E poi, a completare il quadro, già drammatico di per sé, le zampe posteriori che qualcuno gli aveva legato con una corda. Queste, le condizioni nelle quali era stato trovato in mezzo ai rifiuti di un villaggio indiano del Badi Village nello Stato Federato del Madhya Pradesh, il cane salvato da morte certa ribattezzato Comfy (Comodo) protagonista di questa brutta storia. Una storia che però, sarebbe finita nel migliore dei modi. Si perché, non appena recuperato dagli operatori di Animal Aid Unlimited e trasferito nel centro di recupero, per Comodo sarebbe iniziata la speranza. La speranza di poter finalmente mangiare e di tornare addirittura a camminare.

"La guarigione di questo ragazzo, ha spiegato Animal Aid Unlimited in un comunicato, ha richiesto quasi sei mesi ma, wow, ne è valsa la pena". Oggi, infatti, quello che era un cane mezzo morto e paralizzato è un animale felice e pieno di vita che cammina talmente bene da osare, talvolta, persino una corsetta. Un miracolo, come sottolineato dall'associazione che lo ha curato, "al quale in pochi credevano e che abbiamo ottenuto con gentilezza".

