Cane con testa incastrata nella grata del terrazzo salvato dai pompieri

La notte scorsa, dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Verdi a Casale di Scodosia, nel Padovano, per liberare il cane di una famiglia del posto, che era rimasto incastrato con la testa nel foro di cemento di una terrazza.

Il Bull Terrier aveva infilato la testa nel buco senza poi riuscire a liberarsi. I pompieri arrivati da Este sono riusciti a farlo scivolare fuori, mettendo delle lastre intorno alla testa dell'animale senza provocargli nessuna ferita e senza rompere il manufatto.



Ultimo aggiornamento: 15:40

