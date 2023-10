Cane in città, i consigli per vivere al meglio la relazione coi pets in ambiente urbano

Mercoledì 4 Ottobre 2023, 13:59

La vita in città non deve essere un ostacolo alla felicità dei nostri amici a quattro zampe: ma come vivere al meglio la realtà urbana? Ne ‘Il cane in città. Consigli, suggerimenti, risposte ai problemi più comuni’ (TEA), Alessandra Piccolo offre una guida su come gestire la relazione con i nostri fedeli amici a quattro zampe in un ambiente urbano. Grazie anche alle vignette di Virginia Salucci, questa guida pratica è il vademecum ideale per chiunque desideri garantire il benessere del proprio cane nella vita in città. L’esperta educatrice cinofila dimostra che è possibile offrire ai nostri amici pelosi una vita felice e soddisfacente anche tra grattacieli, parchi urbani e negozi. In questo libro, Piccolo offre consigli pratici, tecniche collaudate e risposte semplici alle sfide più comuni legate alla vita in città con i nostri pelosetti. Perché si instauri un legame fruttuoso e salutare, sia per l’uomo sia per l’animale, alla base non può che esserci una preparazione adeguata. Solo con questo presupposto, l’arrivo di un cane nelle nostre vite potrà davvero portare cambiamenti positivi (e un amore incondizionato). Foto da Ufficio Stampa – IG @tea.libri – Shutterstock / Music: Korben



