Barboncino lasciato un ora nell’auto parcheggiata al sole: salvato in extremis

Un cane è stato salvato da morte certa. Era stato lasciato in auto sotto il sole cocente e soffocante venerdì scorso, mentre il suo proprietario era andato a fare acquisti a Waitrose. Il Cockapoo (incrocio tra un Cocker Spaniel e un barboncino) di nome Bertie, è stato lasciato chiuso in macchina al caldo, sul ponte superiore di un parcheggio multipiano di Waitrose, a Saffron Walden, nell’Essex, Inghilterra.

Auto in sosta lasciata con finestrino aperto, multato per istigazione al furto, lui replica: «Un’assurdità»



Alcune persone poco dopo mezzogiorno hanno visto il cagnolino in grosse difficoltà e avvertito i vigili del fuoco e polizia. Non riuscendo a trovare il proprietario i pompieri sono stati costretti a rompere un finestrino per liberare il cane dal “forno”. Le temperature in Essex venerdì hanno raggiunto temperature altissime e nell’auto completamente chiusa erano molto più alte. Un post della stazione dei vigili del fuoco di Saffron Walden spiega: «Oggi abbiamo salvato un cane Cockapoo chiamato Bertie chiuso in macchina nel parcheggio superiore di Waitrose. Il cane era in pericolo a causa del caldo intenso all’interno di un’auto esposta alla luce solare diretta senza finestrini aperti. Tieni sempre a mente il benessere e la sicurezza dei tuoi animali, in particolare durante questo periodo caldo».

«Ringraziamo lo staff di Waitrose per il loro supporto nel cercare di aiutare a localizzare il proprietario e a fornire l’acqua necessaria a Bertie. L’incidente è stato segnalato alla polizia dell’Essex». L’incidente arriva solo una settimana dopo che un bambino è stato drammaticamente salvato da un altro parcheggio nell’area di Saffron Walden dopo essere stato lasciato in auto per più di un’ora. Il piccolo, che aveva circa 18 mesi, fu liberato dopo che un passante lo sentì piangere dall’interno del veicolo bloccato. Anche in quell’occasione a salvarlo furono i vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA