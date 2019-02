Cane legato e gettato in un sacco nel canale, i vigili del fuoco lo salvano in extremis

LECCE - Legato, rinchiuso in un sacco e gettato in un canale: solo il tempismo di un passante, che ha allertato i vigili del fuoco, ha permesso di salvare la vita al cane. Il gesto crudele nei confronti dell'animale è avvenuto nelle campagne di Galatone. Il cane aveva le zampe legate ed era stato parzialmente infilato in un sacco, dal quale fortunatamente era riuscito a liberare almeno la testa. Tuttavia, la presenza dell'acqua nel canale avrebbe sicuramente fatto fare una brutta fine al povero animale. Fortunatamente, è stato liberato e affidato alle cure del canile di Galatina. La notizia è stata diffusa sulle pagine Facebook di Maria Voltino, che ha postato il video qui sotto, e del gruppo "Ci metto lo zampino".



