Cina, rinchiudono il cane da guardia dello zoo al posto del lupo morto: il filmato choc

Se al peggio non v'è mai fine, questa incredibile vicenda che arriva dalla Cina ci si avvicina di parecchio. Sì perché un cane rinchiuso nella gabbia dello zoo al posto dei dei lupi, ancora non si era mai visto. Eppure è proprio quello che si è trovato di fronte un visitatore dello zoo cinese Xiangwushan di Xianning, località della provincia di Hubei. Mr Xu, l'autore del filmato che sta facendo il giro del mondo, mentre stava visitando lo zoo, transitando di fronte alla gabbia dei lupi, si era accorto di qualcosa di strano. Dietro le sbarre, infatti, invece del lupo, c'era un cane.

I cani salvati in Corea: non verranno mangiati (foto per concessione Humane Society of the United Stetes, Manchul Kim/AP Images for HSI)

A quel punto, sbigottito, aveva iniziato a filmare e, successivamente, a chiedere spiegazioni. Così si sarebbe scoperto che quel cane che se ne stava placido in gabbia, era il rotweiler di guardia dello zoo e che era finito in cella per sostituire, temporaneamente, il lupo morto di vecchiaia. Certo, potrebbe obiettare qualcuno, quella di usare un rottweiler come controfigura del lupo non è stata la scelta più azzeccata. Non potevano trovare una razza più somigliante? Forse sì. E magari non se ne sarebbe accorto davvero nessuno.

