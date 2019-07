Cagnolina abbandonata da 4 famiglie muore di dolore, Fragolina commuove il web

Tradita dai suoi amici umani. Forse è proprio per questo che è morta Fragolina. Fragolina era una bellissima bracchetta dal mantello splendido e una vivacità che conquistava. Unico difetto, sembra che a caccia fosse una vera frana. Così, in breve tempo, era stata rimbalzata di famiglia in famiglia fino a quando, come spiegato sulla propria social da Laura Masutti di L.I.D.A. Ciriè Valli di Lanzo, l'organizzazione no-profit del Torinese che aiuta gli animali in difficoltà, dopo l'ennesimo spostamento del cane, si era deciso di intervenire.

I volontari dell'organizzazione, in questo periodo presi dalle numerose e tristi segnalazioni tipiche della stagione estiva, avrebbero preso in carico Fragolina, a settembre. Purtroppo, però, la cagnolina non aveva aspettato e, forse per il dolore dei continui trasferimenti di casa in casa e di padrone in padrone, è morta.

"Una famiglia, precisa la Masutti sulla pagina social dell'organizzazione, aveva preso Fragolina. Poi, tempo fa, passando davanti alla casa della famiglia, avevamo notato che Fragolina non c'era più e che avevano adottato un nuovo cane. Così, prosegue, siamo riusciti a scoprire che, nel frattempo, era stata spostata quattro volte. A quel punto, abbiamo contattato l'ultimo proprietario che la teneva per la riproduzione chiedendogli di darcela.

Saremmo passati a prenderla a settembre perchè, in questo periodo, sottolinea, è un inferno e tutti i volontari sono come fossero al fronte, sempre in emergenza. Non abbiamo fatto in tempo". Già, la povera Fragolina, non aveva potuto aspettare. Così, sola, se n'è andata. Un fastidio in meno per chi, come ha sottolineato la Masutti, "cambia il cane come un vestito dismesso".

