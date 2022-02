Cane eroe premiato con la 'Dickin Medal', la più alta onorificenza: «Hertz ha contribuito a sventare attacchi in Afghanistan»

Hertz, cane eroe della Raf, la Royal Air Force britannica, è stato premiato con la più alta onorificenza militare, la 'Dickin Medal', per aver contribuito a sventare attacchi in Afghanistan. La massima onorificenza militare è stata conferita a Hertz dalla organizzazione di beneficenza Pdsa per gli animali che hanno 'servito' in teatri di guerra distinguendosi per le loro azioni al servizio degli umani.

Hertz, bracco tedesco

Hertz, un bracco tedesco di 10 anni ora in pensione, è stato insignito della 'Dickin Medal' per aver contribuito a individuare, grazie al suo fiuto finissimo, i telefonini usati per coordinare gli attacchi degli 'insurgent' in Afghanistan contro le truppe britanniche e della coalizione.

«Le sue azioni hanno cambiato il corso di innumerevoli missioni, salvando la vita di militari e civili», si legge nella motivazione dell'onorificenza. Hertz è stato il primo cane nella storia militare britannica addestrato a rilevare apparecchiature di comunicazione elettronica, tra cui telefoni cellulari «che rappresentavano una minaccia significativa per la vita di militari, donne e civili». Dal 1943, quando fu istituita a oggi, sono in tutto 74 gli animali ad aver ricevuto la 'Dickin Medal'.

