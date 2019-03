Capra eletta sindaco: era in corsa contro cani, gatti e anche un gerbillo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama, ha 3 anni, ed è il nuovo sindaco di Fair Haven. Ha un tratto che lo rende unico al mondo: è una capra. Nelle speciali elezioni che hanno coinvolto questo piccolo Comune del Vermont è riuscito a battere (per 13 voti a 10) Sammie, un cane.Tutto, si legge sul, nasce come iniziativa di solidarietà, spiega il dirigente del paese (che non ha un primo cittadino 'umano'), Joe Gunter. L’idea era quella di raccogliere fondi per ristrutturare un parco giochi dietro la scuola, ma poi si è trasformata in una lezione di educazione civica per i più piccoli.Sedici gli animali che hanno gareggiato: oltre alla capra e a cani e gatti, anche Crystal, un gerbillo. Ora Lincoln, capra di razza nubiana, resterà per un anno "sindaco", un titolo onorifico che costringe l'animale a una serie di apparizioni pubbliche.